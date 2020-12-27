Politie vindt 29 kilo zwaar vuurwerk in schuurtje

Vrijdag 26 december heeft de politie een flinke hoeveelheid zwaar vuurwerk aangetroffen bij een particulier in Bergen op Zoom. De bewoner (40) had in zijn schuurtje 29 kilogram vuurwerk opgeslagen in een plastic kist, bestemd voor tuinkussens.

Vrijdagochtend trad de politie binnen in een woning aan de Rijnlaan naar aanleiding van een tip dat daar mogelijk illegaal vuurwerk opgeslagen lag. De bewoner werkte daarbij volledig mee en toonde het vuurwerk dat hij in de schuur had liggen. Dat betrof verschillende soorten en categorieën (zwaar) vuurwerk. De man kreeg een proces-verbaal en deed afstand van het vuurwerk dat werd afgevoerd om vernietigd te worden.