Opnieuw vogelgriep vastgesteld bij kalkoenbedrijf in Limburgse Ysselsteyn

In het Limburgse Ysselsteyn is vogelgriep vastgesteld op een kalkoenenbedrijf. 'Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 24.500 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), zo meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur vrijdag.

Meerdere pluimveebedrijven rond getroffen kalkoenbedrijf

In de 1-kilometerzone rondom deze besmette locatie bevindt zich nog 1 ander bedrijf met pluimvee. In de 3-kilometerzone liggen 11 pluimveebedrijven. 'De bedrijven in de 1- en 3-kilometerzone worden door de NVWA gescreend en vervolgens gedurende 10 dagen gemonitord door middel van de kadaverbemonstering en gedurende 14 dagen intensief gemonitord door telefonische monitoring. In de 10-kilometerzone liggen 50 bedrijven. Het besmette bedrijf ligt in de 1-kilometerzone rondom de besmetting in Ysselsteyn van 21 december 2025 en de besmetting in Veulen van 24 december 2025', aldus het ministerie.