Filezwaarte stijgt, effect nieuwe wegen zichtbaar

De filezwaarte (lengte x duur file) op de Nederlandse wegen is in 2025 toegenomen met 3%, meldt de ANWB Verkeersinformatie op basis van haar verkeersdata, geleverd door TomTom. Hoewel de totale drukte licht steeg, zijn op verschillende trajecten duidelijke verbeteringen zichtbaar dankzij recent geopende infrastructuur. Vooral in Zuid-Holland leidt dat merkbaar tot soepelere doorstroming.

Buiten de spits

De lichte stijging van de filezwaarte komt vooral door grenscontroles en wegwerkzaamheden, die buiten de spits en in het weekend extra oponthoud veroorzaakten. Overdag en in het weekend stond er ruim 15% meer file dan in 2024. Tijdens de ochtendspits stonden er iets minder files, terwijl de avondspits juist drukker was, met name op maandag.

Regionaal

Regionaal zijn de verschillen groot: Rotterdam profiteert van de nieuwe wegen (-8%) terwijl in de grensstreek de files juist enorm toenamen door Duitse grenscontroles.

Effect nieuwe infrastructuur

Het positieve effect van nieuwe infrastructuur is vooral te merken in Zuid-Holland.

Op de A15 richting Europoort, tussen Hoogvliet en Rozenburg, nam de filezwaarte tijdens de ochtendspits met ruim 50% af. Dit hangt samen met de opening van de Blankenburgverbinding, die het verkeer beter verdeelt.

Ook op de A20 is het effect merkbaar sinds de nieuwe verbinding tussen de A16 en de A13 open is. De grootste winst is zichtbaar op de A44 tussen Sassenheim en Wassenaar: dankzij de Corbulotunnel nam de filezwaarte daar met maar liefst 80% af.

Knelpunten

Door wegwerkzaamheden en omleidingen stonden er op sommige trajecten meer files. Zo staat de A10 Zuid richting Utrecht dit jaar op nummer 10 in de File Top 10.

Komend jaar

Ook in het komende jaar moet het verkeer rekening houden met vertraging door grootschalige werkzaamheden. Rond Amsterdam wordt, net als in 2025, gewerkt aan de A9 en A10. Bij Rotterdam worden de A20 en A29 onder handen genomen. Daarnaast gaan o.a. de A30 en de A44 in 2026 flink op de schop.

