Stabiele zorgpremies leiden tot 26% minder overstappers

Het aantal Nederlanders dat dit jaar overstapt van zorgverzekering is met ruim een kwart gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van Zorgwijzer. De belangrijkste oorzaak is het uitblijven van een ‘prijsschok’: bij veel verzekeraars blijven de premies voor 2026 gelijk of dalen deze zelfs licht.

Waar consumenten in voorgaande jaren massaal in beweging kwamen door forse premiestijgingen, is de animo om te wisselen dit jaar aanzienlijk lager. Bovendien merkt de vergelijker dat de consument die wél wil overstappen, de definitieve keuze steeds vaker uitstelt tot het allerlaatste moment.

Geen ‘schokeffect’ door gelijkblijvende premies

De daling van ruim een kwart (26%) in het aantal overstappers is te herleiden naar de beperkte beweging in de premiehoogtes. Uit een analyse van 65 polissen blijkt dat de gemiddelde premie met slechts € 0,58 per maand stijgt. Bij grote spelers zoals CZ, Menzis, DSW en ONVZ blijft de premie voor veel polissen exact gelijk. Bij VGZ gaat de basispremie zelfs omlaag in 2026.

Koen Kuijper, expert bij Zorgwijzer, duidt de situatie: "We zien dit jaar een heel ander beeld dan in de afgelopen jaren. Veel premies blijven gelijk of dalen zelfs licht, waardoor het schokeffect zoals we dat in voorgaande jaren zagen volledig uitblijft. Mensen voelen minder urgentie om direct in actie te komen wanneer ze hun nieuwe polisvoorstel ontvangen."

Historisch perspectief: Vektis-cijfers

De huidige daling staat in schril contrast met de officiële marktcijfers van Vektis over de afgelopen jaren. Waar het aantal overstappers vorig jaar nog op een relatief hoog niveau lag (circa 1,2 miljoen mensen), lijkt 2026 een rustig jaar te worden. In jaren waarin de premies fors stegen, zag Vektis het overstappercentage pieken naar recordhoogtes. De huidige cijfers van Zorgwijzer suggereren dat de markt nu een stuk minder volatiel is.

Besparingspotentieel loopt juist op

Hoewel de gemiddelde premiestijging beperkt is, waarschuwt Zorgwijzer dat stilzitten alsnog geld kan kosten. De prijsverschillen tussen de duurste en goedkoopste zorgverzekeringen zijn in 2026 namelijk verder toegenomen. Waar het gat tussen de uitersten in 2025 nog € 433 bedroeg, loopt dit in 2026 op naar maar liefst € 511 op jaarbasis.

Laatste kans voor overstappers

Hoewel de cijfers nu nog achterblijven, verwacht Zorgwijzer in de laatste dagen van het jaar nog een kleine inhaalslag. "Nederlanders zijn echte 'last-minute' beslissers als het gaat om hun vaste lasten," aldus Kuijper. Consumenten hebben nog tot en met 31 december 23:59 uur de tijd om over te stappen van zorgverzekering.