Fabrikanten bezuinigen op dure ingrediënten

De Consumentenbond bekeek de ingrediënten van ruim 600 producten in de supermarkt en vergeleek die tot en met 5 jaar geleden. Bij ruim 1 op de 4 producten was de samenstelling veranderd. Vaak ging het om een kleine wijziging, maar er waren ook grote aanpassingen.

Zo daalde het visgehalte bij de lekkerbekjes van Albert Heijn van 75% naar 55%, verlaagde de fabrikant van Bertolli vloeibaar het aandeel olijfolie van 20% naar 7% en stopt Plus nu 6% bosvruchten in de siroop met bosvruchtensmaak waar het eerder 19% was. In 60% van de veranderingen ging het om huismerken.

Productverbetering

De fabrikanten geven vooral als reden voor de aanpassing de gestegen grondstofprijzen. Maar, zo beweert supermarkt Plus, de bosvruchtenlimonade smaakt nog precies hetzelfde, omdat de smaak vooral bepaald wordt door aroma.

Albert Heijn stelt zelfs dat zijn lekkerbekjes erop vooruit zijn gegaan doordat er een dikkere krokante laag omheen zit. Zo zou de supermarkt ook zijn slagroomijs hebben verbeterd door er nog maar 23% in plaats van 32% slagroom aan toe te voegen. De fabrikant van Bertolli vloeibaar gebruikt eenzelfde soort argument.