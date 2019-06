FAA houdt Boeings 737MAX langer aan de grond

Micropocessor

Volgens de FAA zou het nu gaan om een probleem in een of meer microprocessoren. De vraag is volgens de FAA of de storing softwarematig is of dat de microprocessoren moeten worden vervangen. Dit wordt nu onderzocht.

Verklaring FAA

De FAA volgt een grondig proces, niet een voorgeschreven tijdlijn, om de Boeing 737 Max weer toe te staan in het luchtruim. 'We zullen het vliegverbod van het vliegtuig pas opheffen wanneer we het ook veilig achten om dat te doen. We blijven de softwaremodificatie van Boeing evalueren in het MCAS en we zijn nog steeds bezig met het ontwikkelen van de nodige trainingsvereisten', zo stelt de FAA.

TAB

'We reageren ook op de aanbevelingen van de technische adviesraad (TAB). De TAB is een onafhankelijk beoordelingspanel dat we hebben gevraagd om ons werk met betrekking tot 737 Max Return to Service te herzien', aldus de FAA