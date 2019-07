Gezellige drukte op de Brocante markt in Joure

De Brocante markt in Joure trok zaterdag weer vele bezoekers. Jong en oud konden weer terecht voor de aankoop van onder andere, schapenvachten, industriële spullen, antiek en mooie brocante.

Op de Merk en Midstraat waren de marktkramen opgesteld voor het publiek. Het is voor het vierde jaar dat de brocante markt wordt georganiseerd in de zomerperiode in het centrum van Joure.