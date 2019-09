Twentse motorrijders komen om het leven bij ongeval op Duitse snelweg

Door nog onbekende oorzaak werd hun motor van achteren geschept door een auto. Het ongeval gebeurde rond 01.00 uur bij Dorsten (Essen) op Autobahn 31. Het stel reed op de linkerbaan richting Emden. Achter de motorrijders reed een 39-jarige automobilist uit Schermbeck. Om nog onduidelijke reden schepte hij de motor. Die ging hierdoor slingeren en uiteindelijk onderuit. De 39-jarige automobilist knalde vervolgens tegen de vangrail op de middenberm, werd van daaruit over de rijbaan gekatapulteerd, vloog over de kop en belandde ondersteboven naast het wegdek. Dit meldt onder meer RP-online.de.

Een 47-jarige automobiliste bemerkte het ongeval te laat en kon niet meer op tijd remmen en botste tegen de 51-jarige motorrijdster die gewond op het wegdek lag. Ze was op slag dood. De Mercedes van de Duitse vrouw kwam op de vluchtstrook tot stilstand. Hetzelfde gebeurde met een achteropkomende Hyundai die zwaar beschadigd raakte door rondvliegende onderdelen van de motor en auto. De 61-jarige motorrijder raakte zwaargewond door de klap waarmee zijn motor onderuit was gegaan. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De 39-jarige automobilist, die ondersteboven op het wegdek was terechtgekomen is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis.

De twee dodelijke slachtoffers wonen in Overdinkel, maar komen oorspronkelijk uit Duitsland.