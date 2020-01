Laatste seconden naar definitieve BREXIT tikken nu snel weg

Het heeft al met al ruim 3,5 jaar geduurd maar de laatste seconden naar de definitieve Brexit tikken nu toch echt weg. In de nacht van vrijdag op zaterdag precies om 24.00 uur behoort Groot-Brittannië (GB) niet meer tot de Europese Unie (EU).

Overgangsperiode

Het is om 24.00 uur dan wel officieel dat GB niet meer tot de EU behoort maar er breekt dan ook een overgangsperiode aan van 11 maanden waarin nog volop zal worden onderhandeld over de finale afronding tussen GB en de EU. Het Verenigd Koninkrijk houdt zich dan nog aan EU-regels en gaat met de EU onderhandelen over de toekomstige (handels)relatie. Je zou ook kunnen zeggen dat het echte gesteggel nu pas gaat beginnen.

Boris Johnson

Premier Boris Johnson loodste begin januari de Brexitwet zonder problemen door het Lagerhuis. Het Lagerhuis, de Britse Tweede Kamer, keurde de wet goed zonder ook maar iets te wijzigen. De goedkeuring was nodig voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. 330 parlementariërs stemden voor de Brexitwet en 231 tegen.