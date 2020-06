Rover lanceert corona-meldpunt openbaar vervoer

Rover lanceert een meldpunt ‘corona en openbaar vervoer’. Met het meldpunt wil de reizigersvereniging monitoren hoe het de reiziger in het OV vergaat. Het meldpunt is te vinden via www.meldpunt-corona.nl.

Dinsdag 2 juni is de eerste werkdag waarop het openbaar vervoer volgens een maximale dienstregeling rijdt. Toch is de capaciteit nog beperkt tot 40 procent en rijden er geen buurtbussen en wordt in diverse regio’s een vakantiedienstregeling gereden. Ook mogen er geen fietsen in de trein en is samenreiskorting tijdelijk komen te vervallen.

Rover merkt dat er veel vragen en zorgen leven bij reizigers. Zo maken reizigers zich zorgen om het langdurig moeten dragen van een mondkapje, over een mogelijk tekort aan zitplaatsen en over de mogelijkheid een boete op te lopen wanneer de regels niet goed gevolgd worden. Rover wil middels het meldpunt monitoren of de zorgen terecht zijn en waar mogelijkheden voor verbetering zijn. Afgelopen donderdag werd in de Tweede Kamer nog opgeroepen tot meldpunt, Rover deze wens nu in.

Reizigers kunnen een klacht, een compliment, een suggestie voor verbetering of een vraag achterlaten in het meldpunt. Ook de reiziger die graag zijn of haar reiservaring in coronatijden wil delen, is welkom een reactie in het meldpunt achter te laten.