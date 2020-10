Kerkhofdrama: zelfdoding ouders bij overleden zoon

Op een kerkhof in het Belgische Aalst, op ongeveer 25 kilometer van de Nederlandse grens, heeft de politie zaterdag de lichamen van een oudere man en vrouw aangetroffen bij een graf. Dit melden de Belgische media.

Onderzoek

Waarschijnlijk gaat het om een familiedrama. Het oudere echtpaar heeft zich mogelijk van het leven beroofd bij het graf van hun zoon. De politie heeft een grote afzetting gemaakt rond de locatie en is een onderzoek begonnen.

Forensisch onderzoek

De lichamen werden rond 10.30 uur gevonden achteraan op het kerkhof. De burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese, heeft laten weten dat het mogelijk om een dubbele zelfdoding gaat.

Informatie

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.