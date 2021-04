Verenigd Koninkrijk neemt afscheid van Prins Philip

De Hertog van Edinburgh werd vanuit Windsor Castle in een groene Land Rover naar de St. George’s Chapel gebracht, gevolgd door de koninklijke familie. De Land Rover was speciaal door Prins Philip laten bouwen voor deze gelegenheid.

In de St. George’s Chapel werd een korte dienst geleid door de deken van Windsor. De aartsbisschop van Canterbury heeft hierna zijn zegen uitgesproken.

Tijdens de uitvaart in de St. George’s Chapel mochten maar dertig personen aanwezig zijn vanwege de corona maatregelen. Prins Philip kreeg een ceremoniële koninklijke begrafenis. Een Staatsbegrafenis is over het algemeen voorbehouden aan een Vorst.