Nog eens zeven Nederlanders uit Afghanistan vertrokken

Herhaalde pogingen

Zodra deze mogelijkheid bekend werd, heeft het belteam van het ministerie van Buitenlandse Zaken in zeer korte tijd contact opgenomen met reisgezelschappen die volledig uit Nederlandse paspoorthouders bestaan. Dit om hen te vragen of ze van de vlucht gebruik wilden maken en informatie te geven over het tijdstip en locatie waar men zich moest melden.

Veel Nederlanders in Afghanistan bleken ondanks herhaalde pogingen onbereikbaar via de opgegeven nummers voor telefoon en WhatsApp. Tientallen Nederlanders werden bereikt, maar zagen af van deze vertrekmogelijkheid. Enkelen gaven aan Afghanistan langs andere weg te hebben kunnen verlaten. Helaas is het niet alle personen die wilden en konden meevliegen gelukt om tijdig de afgesproken locatie te bereiken.

Opgevangen in Qatar

De zeven Nederlanders op de vlucht worden in Doha door de Qatarese autoriteiten opgevangen. Nederlandse diplomaten zijn aanwezig om een luisterend oor te bieden en indien nodig consulaire bijstand te verlenen. De reizigers worden getest op COVID. Bij een negatieve uitslag helpt de ambassade de Nederlanders om zelf via lijnvluchten verder te reizen naar Nederland.

Nederlandse paspoorthouders

Alle zeven reizigers zijn Nederlandse paspoorthouders. Het kabinet zoekt naar mogelijkheden om ook andere groepen die daarvoor in aanmerking komen naar Nederland over te brengen.