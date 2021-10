Man in Noorwegen doodt 5 personen met handboog, 2 gewonden

Meerdere meldingen

Om 18.13 uur kreeg de politie verschillende meldingen van mensen in het centrum van Kongsberg, een plaatsje op iets meer dan 80 kilometer ten zuidwesten van Oslo, dat een persoon rondliep met een handboog en op verschillende personen had geschoten. Daarbij zijn 5 personen om het leven gekomen en zijn er 2 gewonden voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht waaronder een agent.

Arrestatie

De politie kwam massaal op de been na de meldingen en heeft de man opgespoord en om 18.37 uur en gearresteerd. De politie gaat er vanuit dat de man alleen handelde en er wordt dan ook op dit moment niet actief naar andere personen gezocht.

Verwarrend

De politie laat weten dat de situatie in eerste instantie 'verwarrend' was maar dat er op dit moment niet van wordt uitgegaan dat er nog meer gevaar is. 'Op basis van de informatie die we nu hebben, is de aangehouden persoon ook diegene die deze acties alleen heeft uitgevoerd', zo laat politie-inspecteur Øyvind Aas weten.

Onderzoek

Ondanks dat het gevaar dus is geweken is er op dit moment nog steeds veel politie-activiteit in het gebied. Dit komt doordat de dader zich over een groot gebied heeft bewogen en de politie bezig is met het veiligstellen van sporen en om zoveel mogelijk informatie te vergaren door het horen van getuigen.

Terreur

Op dit moment kan de politie nog niet zeggen of het hier om een terreurdaad gaat. Daarom wordt dit ook in het onderzoek meegenomen.

Update

De verdachte die is aangehouden door de politie is een 37-jarige Deen. De man is een inwoner van het Noorse plaatsje Kongsberg.