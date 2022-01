Bejaarde man ligt uren lang op straat en sterft omdat niemand hem wilde helpen

In het centrum van Parijs is een man gestorven nadat hij was gevallen, en niemand meer naar hem om keek.

Diverse Franse media schrijven dat het slachtoffer uren lang op straat lag en door voorbijgangers werd genegeerd. Pas rond negen uur werd de man door een voorbijganger opgemerkt die vervolgens de hulpdiensten alarmeerde.

Volgens de Franse krant The Guardian gaat het om René Robert, een Frans-Zwitserse fotograaf die bekend werd door zijn foto’s van flamencodansers. De bejaarde man maakte woensdag een avondwandelingetje in de buurt van Rue de Turbigo in de Franse hoofdstad waar hij woonde. Rond een uur of negen werd Robert onwel, waardoor hij ten val kwam.

Uiteindelijk werd hij door een dakloze gevonden die Robert op de stoep zag liggen. Talloze passanten waren het slachtoffer voorbij gegaan. Het slachtoffer werd met zware onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis overgebracht alwaar hij overleed.

Volgens daklozenorganisaties sterven er in Frankrijk elk jaar ongeveer 600 mensen op straat. De dood van de man op leeftijd heeft voor veel ophef gezorgd in het land.