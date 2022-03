Shell trekt zich terug uit Russische samenwerkingen waaronder Nord Stream 2

Nord Stream 2

Shell is ook van plan haar betrokkenheid bij het Nord Stream 2-pijpleidingproject te beëindigen. 'We zijn geschokt door het verlies aan mensenlevens in Oekraïne, dat we betreuren, als gevolg van een zinloze daad van militaire agressie die de Europese veiligheid bedreigt', zei Shell-topman Ben van Beurden.

Hulp aan Oekraïne

Het personeel van Shell in Oekraïne en andere landen heeft samengewerkt om de reactie van het bedrijf op de crisis lokaal te managen. Shell zal ook samenwerken met hulppartners en humanitaire organisaties om te helpen bij de hulpverlening.

'Niet toekijken'

'Onze beslissing om te vertrekken is er een die we met overtuiging nemen', zei Van Beurden. 'We kunnen – en zullen – niet toekijken. Onze directe focus is de veiligheid van onze mensen in Oekraïne en het ondersteunen van onze mensen in Rusland. In overleg met regeringen over de hele wereld zullen we ook de gedetailleerde zakelijke implicaties doornemen, inclusief het belang van veilige energieleveringen aan Europa en andere markten, in overeenstemming met de relevante sancties.'