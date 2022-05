Eerste groep Oekraïense burgers uit staalfabriek in Marioepol geëvacueerd

De evacuatie van de eerste groep burgers uit de staalfabriek Azovstal in Marioepol is zaterdag van start gegaan.

Zelenski

'De eerste groep van ongeveer 100 burgers is uit het complex vertrokken en zijn al richting de gecontroleerde zone vervoerd. Morgen ontmoeten we ze in Zaporizja. Dankbaar voor ons team! Nu werken ze samen met #UN aan de evacuatie van andere burgers uit de fabriek', zo twitterde de Oekraïense president Zelenski zondag.

1.000 burgers

Volgens de Oekraïense overheid bevinden zich totaal ongeveer 1.000 burgers op het complex van de staalfabriek dat in handen is van het Oekraïense leger. De rest van Marioepol is bezet door de Russen.

ICRC

Een team van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) neemt momenteel deel aan een operatie om de veilige doorgang van burgers uit de Azovstal-fabriek en uit Marioepol naar Zaporizja te vergemakkelijken.