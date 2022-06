Rode Kruis: zorgsysteem Oekraïne en omliggende landen is overbelast

De gezondheidszorg in Oekraïne dreigt te bezwijken. 'De schade aan ziekenhuizen, klinieken en andere voorzieningen in de gezondheidszorg maakt zorg verlenen steeds moeilijker', zo meldt het rode Kruis donderdag.

Zorg in buurlanden ook onder druk

Vanwege de constante migratiestromen neemt ook de druk op de gezondheidszorg in de directe buurlanden zoals Roemenië, Wit-Rusland, Hongarije en Moldavië toe, meldt het Internationale Rode Kruis. 'Het Rode Kruis roept de internationale gemeenschap op om te zorgen voor inclusieve toegang tot zowel fysieke als geestelijke gezondheidsinstellingen, ook op de lange termijn', aldus het Rode Kruis.

Situatie in Oekraïne

Meer dan 290 ziekenhuizen, klinieken en andere gezondheidsfaciliteiten zijn tijdens het conflict in Oekraïne beschadigd of vernietigd (WHO,2022). Inmiddels zitten meer dan 1,4 miljoen mensen in Oost-Oekraïne zonder stromend water. Naar een schatting van UNOCHA lopen nog eens 4,6 miljoen mensen in het land risico om de toegang tot stromend water te verliezen. Dit vergroot de kans op infectieziekten.

Behandeling uitstellen

Mensen op de vlucht kunnen niet anders dan de behandeling van bestaande chronische ziekten zoals hoge bloeddruk, diabetes en kanker uitstellen. Het gebrek aan vaccins zorgt ervoor dat infectieziekten opnieuw de kop op steken. Daarnaast heeft Oekraïne een van de hoogste percentages chronische infectieziekten in Europa, met name HIV en tuberculose.

Gezondheidscentrum door Rode Kruis

Het Rode Kruis opent een gezondheidscentrum in de West-Oekraïense stad Uzhhorod, een stad waar het aantal inwoners door het conflict is verdubbeld. Eerstelijnszorg wordt hier gratis aangeboden. In samenwerking met de plaatselijke autoriteiten wil de kliniek de mensen in nood nog jaren helpen. Het Oekraïense Rode Kruis biedt geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning. Daarnaast zijn voedsel, babyspullen en hygiëneproducten beschikbaar voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Situatie in buurlanden

Al voor het conflict in Oekraïne was de gezondheidszorg in Roemenië, Wit-Rusland, Hongarije en Moldavië overbelast als gevolg van COVID-19. Waardevolle middelen zijn hierdoor niet meer voldoende beschikbaar voor mensen die nog herstellende zijn van de gevolgen van COVID-19. Het Hongaarse Rode Kruis heeft inmiddels gezondheidsposten opgezet aan de grensovergangen. Hier wordt eerste hulp, eerstelijnsgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en noodhulp verleend aan mensen die per trein aankomen uit de Oekraïense stad Chop. In Moldavië bereiden Rode Kruis-teams zich voor op het installeren van meer handenwasstations. Ook gaan zij door met het uitdelen van hygiënekits. Toegang tot schoon water - het belangrijkste preventiemechanisme voor het voorkomen van ziekten - blijft een prioriteit.