Politie doet onderzoek naar mogelijk schietincident in Haren

Onderzoek

Vannacht is er sporenonderzoek verricht en vandaag wordt er nader onderzoek gedaan. Ook worden er camerabeelden veiliggesteld. Of er daadwerkelijk schoten zijn gelost wordt onderzocht. Ook is het nog onduidelijk wat de aanleiding is geweest. Niemand raakte gewond.

Donkerkleurige auto

Het zou gaan om een donkerkleurige auto, die stilstond ter hoogte van de plek waar de Kerklaan en het gelijknamige fietspad parallel lopen aan elkaar, na de kruising met de Esserweg. De recherche komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben.