Automobilist blijft langer vastzitten

De bestuurder van de auto, betrokken bij de dodelijke aanrijding met een motorrijder in Poorvliet, blijft langer vast zitten. Dit maakte de politie bekend.

Op vrijdag 11 juli 2025 om 21.00 uur kwam bij het Operationeel Centrum de melding binnen van een ernstige aanrijding op de N286 tussen Poortvliet en Tholen. Hulpdiensten spoeden zich naar het incident en troffen daar een zwaargewonde motorrijder aan. De 21-jarige man uit Tholen overleed daar aan zijn verwondingen.

Aanhouding

De bestuurder van de auto, een 35-jarige man uit Scherpenisse, werd aangehouden omdat er mogelijk sprake is van drankgebruik. Hij werd naar het bureau gebracht. Daar bleek hij inderdaad teveel gedronken te hebben. Uit het eerste onderzoek kwam naar voren dat de mogelijkheid bestaat dat deze bestuurder én te hard heeft gereden én de bocht, waarin de aanrijding plaatsvond, mogelijk te kort heeft genomen zodat hij op de andere weghelft terecht zou zijn gekomen. Om die reden, en omdat het onderzoek nog in volle gang is, blijft de verdachte vast zitten. Uit een snelheidsovertreding van de overleden motorrijder blijkt vooralsnog niets.