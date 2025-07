Brand bij asfalt productie bedrijf

Bij Apa Asfalt Productie aan de Amerikahavenweg in Amsterdam is woensdagmorgen brand uitgebroken. Deze ging met behoorlijke rookontwikkeling gepaard.

Een woordvoerder van de brandweer laat aan AT5 weten dat er brand is ontstaan door de warmte van het productieproces. Hierbij hebben transportbanden en elektra vlam gevat.

Er is personeel van de ambulancedienst aanwezig, maar dit is volgens de woordvoerder uit voorzorg. Bij de brand is niemand gewond geraakt.