EU-lidstaten stemmen in met kandidaat-lidmaatschap Oekraïne en Moldavië

'Nog voldoen aan strenge voorwaarden'

Om uiteindelijk ook echt te kunnen toetreden tot de Europese Unie hebben Oekraïne en Moldavië eerst nog te voldoen aan strenge voorwaarden. Dat proces zal naar verwachting enkel jaren in beslag nemen. Zo heeft Oekraïne nog de nodige vervolgstappen te zetten in de aanpak van corruptie in het land.

'Historisch moment'

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, spreekt in een tweet over een 'historisch moment' en een 'cruciale stap'. 'Onze toekomst is samen, aldus Michel in zijn tweet.