Verdachte nepagent aangehouden

Op dinsdagavond 8 oktober is een 21-jarige Utrechter aangehouden op verdenking van heling. De politie vermoedt dat hij een bewoner aan de Kemal Atatürkstraat in Utrecht eerder die middag heeft opgelicht en zich heeft voorgedaan als nepagent.

Het slachtoffer was eerder die middag benaderd door een nepagent met de smoes dat een briefje bij een eerder aangehouden verdachte was gevonden met zijn adres erop. Hij werd bang gemaakt doordat de nepagent suggereerde dat mogelijke mededaders naar zijn huis zouden komen en hem bestelen. Om diefstal te voorkomen kon de nepagent beter alle waardevolle spullen meenemen en veiligstellen. Deze smoes wordt vaker gebruikt door oplichters in onder andere Utrecht.

Hieraan voldeed de bezorgde bewoner en hij verstrekte uit voorzorg waardevolle goederen en autosleutels aan de nepagent, zodat die niet uit zijn huis zouden worden gestolen. Korte tijd later ontdekte de gedupeerde bewoner dat zijn auto weg was. Toen kreeg hij argwaan en schakelde de – echte - politie in.

Die startte direct een onderzoek en al snel kregen rechercheurs informatie, die hen op het spoor zetten van de verdachte. Hiermee kon de man nog dezelfde avond in Utrecht worden aangehouden. Hij zit vast voor onderzoek en verhoor.

Het criminele fenomeen van nepagenten die burgers oplichten vindt regelmatig plaats. Hiervoor wordt op diverse manieren gewaarschuwd om mensen alert te maken. Zo heeft de politie recentelijk een video verspreid met preventietips. Ook is er in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld onlangs aandacht geschonken aan de werkwijze van oplichtende nepagenten en hoe dit te voorkomen.