Minder nieuwe vacatures in het onderwijs

In het schooljaar 2023/’24 ontstonden minder nieuwe vacatures in het onderwijs dan in het schooljaar daarvoor. Omgerekend naar voltijdbanen was het verschil nog groter. Voor leraren Nederlands, waar de meeste vraag naar was, ontstonden in 2023/’24 wel meer vacatures dan een jaar eerder. Ondanks dat er minder nieuwe vacatures bij kwamen, steeg het aantal openstaande vacatures wel. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2023/’24 ontstonden ruim 39 duizend vacatures in het onderwijs. Het gaat om vacatures in het basis- en voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het mbo. Een jaar eerder ontstonden er ruim 41 duizend vacatures in het onderwijs.

Veel vacatures waren het afgelopen schooljaar voor deeltijdbanen, waardoor het totaal aantal gevraagde uren in de vacatures van 2023/’24 neerkwam op 24,8 duizend voltijdbanen (ook wel voltijdequivalenten of vte). Dat is 16 procent minder dan in het schooljaar daarvoor, toen er vacatures ontstonden voor in totaal 29,4 duizend vte.

Vooral minder vacatures voor onderwijsassistenten

Scholen zochten vooral minder nieuwe onderwijsassistenten. In schooljaar 2022/’23 ontstonden er vacatures voor bijna 2,2 duizend voltijdbanen van onderwijsassistenten. In 2023/’24 waren dit er 1,3 duizend, bijna 40 procent minder. In beide schooljaren was de vraag naar leraren het grootst. Wel was in 2023/’24 het aantal gevraagde vte 11 procent lager dan het jaar daarvoor.

Meer vacatures voor leraren Nederlands

In schooljaar 2023/’24 zochten middelbare scholen het meest naar leraren Nederlands. De ontstane vacatures waren goed voor 1 350 vte. In 2022/’23 waren dit er 960. Ook zochten scholen veel leerkrachten voor wiskunde, lichamelijke opvoeding, Engels, en CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) en kunstvakken. Voor deze vakken ontstonden, omgerekend naar voltijdbanen, juist minder vacatures dan een jaar eerder.