Mobiele telefoon minder vaak beveiligd dan computer

Mobiele telefoongebruikers hebben naar eigen zeggen minder vaak beveiligingssoftware op hun toestel dan computergebruikers. Bijna een kwart van de ondervraagden zegt dat de mobiel helemaal geen beveiliging heeft, een even groot deel zegt niet te weten of de mobiel is voorzien van een vorm van beveiliging. Dit blijkt uit de Cybersecuritymonitor 2018 van het CBS.

In 2017 gaven negen op de tien computergebruikers aan dat hun computer is voorzien van een vorm van beveiligingssoftware, zoals een antivirusprogramma of een firewall. Bij de mobieletelefoongebruikers is dat iets meer dan de helft (52 procent). Bijna een kwart (24 procent) van de ondervraagde mobieletelefoongebruikers zegt helemaal geen beveiligingssoftware op het apparaat te hebben. Van de computergebruikers geeft 4 procent aan dat er op de machine geen beveiligingssoftware draait.

Kwart weet niet of mobiel beveiligd is

Van de personen met een mobiele telefoon zei in 2017 bijna een kwart (24 procent) niet te weten of het apparaat is voorzien van enige vorm van beveiligingssoftware. Van de personen met een computer gaf 7 procent aan dit eigenlijk niet te weten. 12- tot 25-jarigen en personen van 65 jaar en ouder wisten het vaakst niet of hun computer en/of mobiele telefoon is voorzien van een beveiliging.

Vrouwen weten minder vaak of apparaat is beveiligd

Het verschil in uitkomsten tussen ondervraagde mannen en vrouwen is aanzienlijk. 31 procent van de vrouwen wist niet of de mobiele telefoon over beveiligingssoftware beschikt. Voor mannen lag dit percentage lager, 17 procent. Overigens is niet bekend of degenen die niet op de hoogte zijn van de beveiligingsstatus van hun mobiele telefoon, inderdaad geen beveiligingssoftware op hun toestel hebben. Ze hebben die in ieder geval niet zelf geïnstalleerd.

Vaker standaard beveiligingssoftware op mobiel

Gebruikers van mobiele telefoons leunen meer dan computergebruikers op beveiligingssoftware die is meegeleverd met het besturingssysteem. Het merendeel van de computergebruikers (54 procent) zei in 2017 dat de beveiligingssoftware zelf of door iemand anders was geïnstalleerd. Bij de ondervraagde mobieletelefoongebruikers was dat minder (20 procent). De meeste gebruikers (32 procent) meldden dat de enige aanwezige beveiligingssoftware onderdeel was van het meegeleverde besturingssysteem.