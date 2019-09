Dat is schrikken, dit kan de Atlas-robot al op dit moment

'Dynamische manoeuvres'

'Atlas gebruikt zijn hele lichaam. Benen, armen en romp zorgen er gezamenlijk voor dat hij in staat is om een reeks dynamische manoeuvres uit te voeren die een gymnastische routine vormen', zo meldt Boston Dynamics. 'We creëerden de manoeuvres met behulp van nieuwe technieken die het ontwikkelingsproces stroomlijnen. Ten eerste transformeert een optimalisatie-algoritme beschrijvingen op hoog niveau van elke manoeuvre in dynamisch haalbare referentiebewegingen', aldus de robotmakers.

Bewegingen voorspellen

Vervolgens volgt Atlas de bewegingen met behulp van een modelvoorspellende controller die soepel overgaat van de ene manoeuvre naar de volgende. Met deze aanpak is Boston Dynamics er in geslaagd om de routine aanzienlijk sneller te ontwikkelen dan bij de eerdere Atlas-routines. Naast dat het spectaculaire beelden oplevert groeit ook meteen het besef dat de mens straks echt 'vervangbaar' wordt.