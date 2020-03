"Videobellen op eigen (privacy)risico"

Nu veel Nederlanders vanwege de coronacrisis vanuit huis werken, vergaderen veel bedrijven met behulp van videobellen. Apps als Zoom zien een toename in downloads van zo’n 300% per week. Zoom gaat echter niet altijd even goed om met de privacy van gebruikers, blijkt uit analyse van VPNGids.nl.

Zoom is ingericht in het voordeel van werkgevers: zij kunnen de audio én tekstbestanden van gesprekken opslaan en later teruglezen. Ook de chatberichten die onderling zijn verstuurd, worden dan bewaard. Zelfs wanneer zij zelf niet deelnamen aan het gesprek.

Daarnaast kunnen werkgevers in Zoom de aandacht van hun werknemers aan een videogesprek volgen met de zogeheten ‘Attendee Attention Tracker’. Wanneer een werknemer 30 seconden niet actief is in Zoom, dan krijgt de werkgever daar een melding van.

Verstuurt een werknemer even een mail of zoekt diegene even iets op in een browser? Dan heeft iemand volgens Zoom geen aandacht voor de online vergadering.

Doorgeven van gebruikersgegevens

Zoom geeft in zijn algemene voorwaarden aan dat zij gegevens van gebruikers niet doorverkoopt aan derden. Toch mogen bedrijven als Google de data inzien voor marketingdoeleinden.

Op die manier kan Zoom op andere platforms en websites adverteren. Naar eigen zeggen is dit technisch gezien niet het verkopen van data, maar zou het volgens sommige regionale of landelijke wetgeving wel als verkoop gezien kunnen worden.

Ook bij Houseparty opletten met privacyinstellingen

Een andere app die vanwege corona momenteel veel gebruikt wordt, is Houseparty. Particulieren gebruiken die om met vrienden en familie te videobellen. Maar ook daar komen enkele privacygevaren bij bovendrijven.

Zo staat een account standaard op openbaar. Dit betekent niet alleen dat anderen je kunnen vinden in de app, maar ook dat onbekenden zomaar in jouw videogesprekken kunnen opduiken, je videobeelden zien en kunnen meepraten. En dat gebeurt regelmatig: op Twitter circuleren meerdere berichten van gebruikers die dit meemaakten.