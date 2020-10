'jongeren verkiezen online vriendschappen boven real life connectie'

Vandaag start de Week tegen Eenzaamheid. Eenzaamheid onder jongeren is dit jaar sterk toegenomen; voor een groot deel te wijten aan de uitbraak van COVID-19. Onderzoek van Kaspersky naar eenzaamheid en de rol van technologie, laat zien dat jongeren tussen de 18 en 24 jaar in een sociaal isolement dreigen te raken, ondanks hun sterke focus op online connectie. Er heerst bij deze groep, vergeleken bij oudere leeftijdsgroepen, vaker een voorkeur voor online vriendschappen boven een real life connectie. Maar, zodra eenzaamheid bij hen de kop op steekt, zoekt het merendeel vreemd genoeg juist geen contact en keert in zichzelf.

Ruim een op de drie jongeren brengt meer dan 5 uur per dag online en op social media door. Een op de vier jongeren geeft de voorkeur aan online vrienden, boven vrienden in real life, zo blijkt uit onderzoek van Kaspersky. Dat percentage ligt hoger dan de leeftijdsgroepen daarboven.

Jongere verkiest online vriend boven vriend in real life

Jongeren (18-24 jaar) voelen een diepere, meer emotionele connectie met hun online kameraden, durven zich meer open te stellen en zeggen hun online vrienden beter te kennen, dan hun offline vrienden. Opvallend is wel dat een op de drie jongeren aangeeft geen van hun online vrienden ooit persoonlijk ontmoet te hebben.

Hoewel jongeren het meest sociaal online zijn, is het vooral deze groep die het meest eenzaam is geworden door de pandemie en de bijkomende social distance maatregelen.

Eenzame jongere keert in zichzelf

Echter, wie denkt dat eenzame jongeren hun online vriendschappen op social media massaal inzetten in hun strijd tegen een alleen gevoel, heeft het mis. Ze trekken zich juist terug en zoeken hun heil het meest in het kijken van films, zoals via streamingdiensten en het luisteren naar muziek, bijvoorbeeld via apps. Dit is anders bij de leeftijdsgroepen vanaf 24 jaar, waarbij relatief vaker sociale activiteiten worden ondernomen om eenzaamheid tegen te gaan, zoals het zien van vrienden en familie en (video)bellen.

Praten tegen plant boven online connectie

Slechts 19% stuurt digitaal berichtjes, bijvoorbeeld via social media, om zich minder eenzaam te voelen, tegen 58,4% die films kijkt of muziek luistert tegen de eenzaamheid. Jongeren verkiezen zelfs het praten tegen hun plant, huisdier en personal voice assistant (30,1%), boven het maken van online connectie met anderen (26,5%) in hun strijd tegen eenzaamheid.

Jos Ahlers, generatie Z deskundige en auteur van ‘Gen Z. Verlangen naar verandering’ zegt hierover: “Sociale media fungeren vaak als een spiegel. Jongeren kijken naar andere jongeren om zichzelf te herkennen en om zelfwaardering te voelen. Wanneer ze zich slecht voelen, kijken ze liever naar binnen dan naar hun eigen (digitale) reflectie. Als je ouder