Microsoft lanceert ‘Kermit’: lettertype speciaal voor kinderen, ontworpen in Nederland

Ter gelegenheid van Microsoft’s 50-jarig jubileum introduceert het technologieconcern samen met de Nederlandse ontwerpstudio Underware een primeur: Kermit, het eerste schrijfbare lettertype dat speciaal is ontwikkeld voor kinderen. Het innovatieve font is ontworpen door de Nederlandse ontwerpstudio Underware en is vanaf vandaag wereldwijd beschikbaar in Microsoft Office.

Spelen met letters: lezen en schrijven wordt een avontuur

Kermit is een speels en vriendelijk lettertype, met één helder doel: lezen makkelijker, leuker en aantrekkelijker maken voor de generatie van morgen. Wat Kermit uniek maakt, is de gepatenteerde technologie achter het ontwerp: elke letter wordt digitaal opgebouwd zoals kinderen met de hand leren schrijven – streek voor streek, in het juiste ritme. Zo sluit het font aan bij de natuurlijke ontwikkeling van jonge lezers.

Vooruitgang, letter voor letter

Deze vernieuwende aanpak opent deuren voor beginnende lezers en kinderen met leesproblemen, zoals dyslexie. Dankzij het dynamische aspect van Kermit beleven kinderen niet alleen het eindresultaat, maar ook het proces van schrijven. Zo helpt het hen letterlijk op weg – letter voor letter. Kermit laat zien dat schrijven niet begint bij tekens, maar bij het menselijke gebaar waaruit ze ontstaan.

Nederlandse innovatie, wereldwijd toegepast

De samenwerking met de gerenommeerde ontwerpstudio Underware onderstreept de internationale reputatie van Nederland als bakermat van typografisch ontwerp.

“Met Kermit wordt het dynamische aspect van schrijven eindelijk – 500 jaar na Gutenberg – onderdeel van de letter zelf. En kinderen krijgen een lettertype dat schrijft zoals zij het zelf leren,” aldus Bas Jacobs van Underware.

Nu beschikbaar

Kermit is vanaf vandaag wereldwijd beschikbaar in Microsoft Office. Meer informatie en voorbeelden zijn te vinden op kermit-font.com of via de website van Underware.