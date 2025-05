FNV: Medewerkers breedbandsector boeken met nieuwe CAO 18% vooruitgang

'Daarin staan afspraken waardoor werknemers er de komende drie jaar in totaal 18% aan arbeidsvoorwaarden bijkrijgen. Het gaat om een pakket aan onder meer structurele loonsverhogingen, een eenmalig bedrag, verbeterde arbeidsvoorwaarden én aanvullende afspraken die werk menselijker maken, zoals menstruatieverlof, aandacht voor overgangsklachten, mantelzorg en rouwverlof', aldus FNV.

'Sociale paragraaf is baanbrekend'

‘We laten met dit akkoord zien dat je vooruit kunt gaan in geld én in gezondheid,’ zegt Elly Heemskerk, bestuurder FNV Diensten. ‘De sociale paragraaf is baanbrekend, en de bodem van 100 euro zorgt dat niemand achterblijft.’

Delta Fiber Nederland en Kabelnoord

De cao, die geldt voor medewerkers van Delta Fiber Nederland en Kabelnoord, loopt van januari 2025 tot en met eind 2027 en bevat een mix van structurele loonsverhogingen (3% in mei 2025, daarna 2% per jaar), een eenmalige uitkering van 1.000 euro, een vaste eindejaarsuitkering van 1%, verbeterde reiskosten- en thuiswerkvergoedingen en extra vrije dagen. Ook fiscale uitruil, stagevergoedingen en verlofsparen zijn verruimd. Alles bij elkaar goed voor een verbetering van het arbeidsvoorwaardenpakket met 18%.

Menselijk akkoord

Uniek zijn de afspraken over sociale thema’s die in veel cao’s nog ontbreken: menstruatieklachten en overgang worden bespreekbaar gemaakt en ondersteund met voorzieningen zoals gratis menstruatieproducten en bedrijfsmaatschappelijk werk. Ook zijn er duidelijke afspraken over rouwverlof en mantelzorg. ‘Het leven stopt niet aan de poort van het bedrijf,’ zegt Heemskerk. ‘We maken ruimte voor wat mensen écht meemaken.’

Gelijke stap voor iedereen – én extra voor wie het nodig heeft

In 2025 krijgen alle werknemers minimaal 100 euro bruto per maand erbij. Die bodem maakt dat juist de lagere inkomens relatief meer profiteren van de loonsverhoging. ‘Zo geven we niet alleen gemiddeld 18% erbij, maar zorgen we ook voor eerlijke verdeling,’ aldus Heemskerk.

Leden stemmen

De komende tijd krijgen de leden van de vakbond de gelegenheid om te laten weten wat ze van de afspraken vinden. Uiteindelijk bepalen zij of de FNV haar handtekening onder het akkoord kan zetten of niet.