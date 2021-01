Chronisch tekort aan IT-specialisten en programmeurs in Nederland

Kijken we naar enkele jaren geleden dan zien we dat het aantal IT’ers in Nederland is gegroeid. Sinds 2013 is het aantal mensen in Nederland met een baan in de ICT gestegen met 110.000. Een flinke groei, maar niet voldoende: er is namelijk nog steeds een chronisch tekort aan IT-specialisten en programmeurs in ons land. Wat er momenteel binnen deze branche speelt en wat er gedaan wordt om meer IT’ers in Nederland te krijgen lees je hier. Een bedrijf in de moderne samenleving kan immers niet zonder een goedlopende ICT-afdeling.

Meer vrouwelijke IT’ers in Nederland

Uit het zogeheten Monitor Techniekpact van 2020, een samenwerking tussen de Rijksoverheid en het Techniekpact en Platform Talent voor Technologie, blijkt dat in 2019 4,8% van de bevolking werkzaam was in de ICT. Dat is een aardige verbetering met zes jaar ervoor: in 2013 was nog maar 3,8% van de Nederlanders werkzaam binnen deze branche. Hoewel er dus een groei te zien is, gaat deze groei nog te langzaam ten opzichte van de ontwikkeling van digitale technologie.

Wat opvallend is bij deze cijfers is dat de ICT eerder altijd een echt werkgebied voor mannen was. Sinds 2013 zijn er echter flink wat vrouwen binnen de ICT bijgekomen: eerder werkten 36.000 Nederlandse vrouwen als IT’er, inmiddels zijn dat er meer dan 62.000. Ook is het aantal hoogopgeleide IT’ers gestegen met maar liefst 50%. Ondanks deze stijgingen is er echter nog steeds een tekort op te merken; dit tekort neemt zelfs nog altijd toe. Er is voor meer dan de helft van de vacatures geen opvulling te vinden.

Kies voor outsourcing binnen de ICT

Kijken we bijvoorbeeld naar het aantal openstaande vacatures in 2013 dan zien we in de Monitor Techniekpact dat dit er ongeveer 11.100 waren. In de laatste maanden van 2019 waren dit er 18.400, wat een stijging van 66% betekent. Dit tekort heeft ook een grote invloed op het bestaande IT-personeel. Zij ervaren vaak te veel werkstress en productiebelemmeringen, omdat er zoveel werk te verdelen is onder zo weinig mensen. Om dit tekort op te lossen, kiezen steeds meer bedrijven voor nearshoring. Nearshoring is onderdeel van outsourcing; het uitbesteden van IT-werk aan experts uit het buitenland.

Want hoewel Nederland bezig is met het extra opleiden van IT’ers en het verplichten van digitale lespakketten binnen het primaire onderwijs duurt het nog wel even voordat bedrijven hier de vruchten van kunnen plukken. Nearshoring is de ideale oplossing om op een betaalbare manier snel aan de slag te kunnen gaan met mensen die verstand hebben van ICT. Waar dit soort professionals eerder vaak uit verre landen als India en China werden gehaald (offshoring), kiezen steeds meer ondernemers voor het aannemen van experts uit landen zoals Macedonië, Oekraïne en Roemenië. Dergelijke landen staan bekend om hun hoeveelheid goed opgeleide programmeurs en IT’ers.

Voordelen van outsourcing en nearshoring

Er is een groot aantal voordelen te ontdekken aan outsourcing. Het grootste voordeel is dat je voor een goede prijs gebruik kunt maken van de expertise en kennis van een professional. De lonen liggen een stuk lager in dit soort landen in Oost-Europa dan in Nederland. In verhouding ben je dus minder geld kwijt wanneer je beroep doet op professionals uit dergelijke landen. Op die manier kun je zelf de focus bij de kern van je bedrijf houden, zodat je op die manier je onderneming stimuleert om te groeien. Waarom Nederlandse bedrijven tegenwoordig vaker voor nearshoring dan voor offshoring gaan, kan te maken hebben met een van de volgende redenen:

● Door te kiezen voor iemand uit een land dat in verhouding dichtbij Nederland is, is de kans op cultuurverschil kleiner. Daardoor kun je vaak beter communiceren met elkaar over de ICT-werkzaamheden.

● Bij een professional in Europa is de kans op tijdsverschil kleiner dan wanneer je gaat voor iemand uit India. Dat werkt gewoonweg eenvoudiger; helemaal wanneer je op afstand werkt.

● De reisafstand is kleiner: wanneer je iemand uit Roemenië over wilt laten vliegen of zelf een bezoekje wilt brengen, ben je minder lang onderweg dan wanneer je echt naar de andere kant van de wereld moet gaan.

● Wanneer nearshore landen binnen de Europese Unie vallen, is het makkelijker om samen te werken. Dit brengt diverse wettelijke voordelen en belastingvoordelen met zich mee.

● Met behulp van nearshoring zit je nergens aan vast. Je kunt iemand voor langere tijd inhuren en je kunt ervoor kiezen om iemand tijdelijk (bijvoorbeeld als freelancer) in te huren.

Het enige nadeel aan nearshoring ten opzichte van offshoring is het aanbod. In landen als China en India is een groter aanbod te vinden van professionals op het gebied van programmeren en ICT. Dit kan betekenen dat je sneller een expert gevonden hebt voor de werkzaamheden binnen je bedrijf. Wanneer dit niet relevant is, dan is het zeker aan te raden om te beginnen met nearshoring om je bedrijf de IT-boost te geven die het nodig heeft.