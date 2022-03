Duo dat grootschalig handelde in privégegevens aangehouden

Aanhoudingen in Weesp en Hilversum

'Een 23-jarige man uit Weesp werd dinsdagavond in zijn woning aangehouden. De tweede verdachte, een 19-jarige man uit Hilversum, werd woensdagochtend aangehouden in zijn woning', aldus de politie.

Cybercrime

De handel in privégegevens is lucratief en de zogenoemde leads worden later gebruikt bij verschillende vormen van oplichting, zoals bankhelpdeskfraude of bijvoorbeeld vriend-in-noodfraude. Door de aangekochte privégegevens weten criminelen erg veel over hun beoogde slachtoffers. Dat maakt de kans dat hun oplichtingspraktijken slagen aanzienlijk groter. Ook kunnen de gegevens worden misbruikt voor identiteitsfraude of stalking. Bij de gegevens die worden verhandeld varieert het van namen en telefoonnummers tot zelfs bankgegevens of een BSN.

Grote hoeveelheid data

Het duo uit de provincie Noord-Holland is dus aangehouden voor de verkoop van leads en daarmee de grootschalige handel in privégegevens. De politie kwam de twee door berichten via een chatdienst - waar vraag en aanbod samenkomt - op het spoor. In de woningen van de verdachten zijn diverse gegevensdragers aangetroffen en in beslag genomen. Na eerste onderzoek is er al een grote hoeveelheid data aangetroffen. De gegevensdragers worden nog verder onderzocht.

Omvangrijk onderzoek

De aanhoudingen komen voort uit een omvangrijk onderzoek van het Cybercrime Team Oost-Nederland. Dat team bestaat inmiddels enkele jaren en richt zich met tientallen specialisten heel specifiek op cybercriminaliteit. Iedere politie-eenheid heeft zo’n team. Het aantal cybercrimezaken stijgt de afgelopen jaren immers explosief. ‘Het leek echt alsof ik de bank aan de lijn had’, horen rechercheurs bijvoorbeeld vaak van slachtoffers. Dat is ook niet gek, gezien de enorme voorkennis die criminelen kunnen kopen. Slachtoffers vragen we dan ook om altijd aangifte te doen.