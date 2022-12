'Niet alleen oude omaatjes trappen in phishing'

Criminelen verleggen volgens Wesley van Dreumel van Knab hun werkveld steeds nadrukkelijker van de straat naar online. Volgens het CBS ontving 68 procent van de Nederlanders in 2021 een phishing-bericht, bijvoorbeeld via telefoon of e-mail. Zo’n 320 mensen per dag trapten erin en verloren daardoor geld. En nee, dat zijn echt niet alleen opa’s en oma’s.

'Zoom je in op de cijfers van het CBS dan zie je bijvoorbeeld dat mannen even vaak in phishing trappen als vrouwen. Ook als je onderverdeelt naar onderwijsniveau zie je nauwelijks verschil', aldus Van Dreumel. 'Kijkend naar de leeftijd is dat verschil er wél. Van mensen ouder dan 65 jaar, verloor 1,3 procent geld door phishing. Onder veertigers ligt dat percentage op 0,7 en bij twintigers op 0,4 procent.'

Van Dreumel: 'Ouderen trappen er dus wel iets vaker in, maar het verschil is minder groot dan de meeste mensen denken. Van de 320 slachtoffers per dag zijn er zo’n 200 jonger dan 65.'

Banken zorgen voor de sloten, klant bewaart de sleutel

Uiteraard spelen banken een grote rol bij het bestrijden van phishing. Ze hebben volgens Van Dreumel complete afdelingen die non-stop financiële misdaad voorkomen en bestrijden. De bank zorgt als het ware voor het moderne hang- en sluitwerk en geeft de sleutel aan de klant. Het probleem bij phishing is dat de klant zelf de sleutel aan de crimineel geeft, omdat die laatste zich voordoet als iemand die ze vertrouwen. Daarom is voorlichting enorm belangrijk.

Hang op en bel terug

Criminelen gebruiken veel verschillende verhaaltjes. Over het algemeen geldt dat de alarmbellen moeten gaan rinkelen als ‘een bankmedewerker’ aan de telefoon dreigt met gevolgen als jij een bepaalde actie niet onmiddellijk doet. Vertrouw je het niet? Hang op en bel de bank zelf terug. Geen probleem als je een keer de hoorn erop gooit bij een échte bankmedewerker'', aldus Van Deumel