Doorsnee inkomen werkenden al 10 jaar vrijwel constant

Het jaarlijkse, doorsnee persoonlijk inkomen van werkenden is, gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling, in de periode 2007-2017 nagenoeg gelijk gebleven. Bij werknemers kwam het in 2017 uit op 35,2 duizend euro, bij de zelfstandigen zonder personeel was dat 28,0 duizend euro. In beide gevallen is dat iets hoger dan in 2007. Het doorsnee inkomen van zelfstandigen met personeel bedroeg 48,5 duizend euro, 3 procent minder dan het inkomen in 2007 van de toenmalige groep zelfstandigen. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar het inkomen van werkenden in 2017.