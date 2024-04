Nederland tweede goederenhandelaar van de EU

Nederland is na Duitsland zowel de grootste goederenimporteur als de grootste goederenexporteur van de Europese Unie. Ons land speelt een grote rol als distributeur van goederen van buiten de EU naar EU-landen. Nederland was in 2023 de belangrijkste handelspartner van België en Duitsland. Dat meldt het CBS in de aanloop naar de Europese verkiezingen.

Nederland tweede goederenexporteur van de EU

Ook aan de exportkant is Nederland (866 miljard euro in 2023) de nummer twee van de EU na Duitsland (1 562 miljard euro). De Nederlandse export is sterk gericht op de EU: 70 procent gaat naar andere EU-landen. Van het EU-deel is ruim twee derde doorvoer of wederuitvoer van goederen. De Nederlandse export naar China (3 procent) en de Verenigde Staten (5 procent) is relatief klein in vergelijking met bijvoorbeeld de Duitse export (China 6 procent en de VS 10 procent). Van de Duitse export is 54 procent bestemd voor EU-landen, in de EU als geheel is dat 62 procent.