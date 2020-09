“Overheid milder met schulden”: hoe ga je om met wanbetalers in coronatijd?

Eén van de directe gevolgen van de coronacrisis is dat particulieren maar ook bedrijven in de financiële problemen komen. Het gaat daarbij vaak om mensen en bedrijven die het hoofd nog maar net boven water kunnen houden.

Door de coronacrisis pakt de overheid mensen met schulden minder hard aan. Niet alleen kunnen getroffen Nederlanders aanspraak maken op uitstel van betaling, de overheid vraagt daarnaast aan deurwaarders om terughoudend te zijn met beslagleggingen. Dit brengt als ondernemer een aantal dilemma’s met zich mee. Wat kun je in deze tijd doen als een debiteur niet betaalt?

Ga eerst het gesprek aan met de debiteur

Veel mensen zitten door de coronacrisis in financieel zwaar weer. De kans dat er facturen onbeantwoord blijven, is nu dan ook een stuk groter. Enerzijds is dat begrijpelijk, anderzijds moet er voor jou ook brood op de plank komen. Jij moet je rekeningen tenslotte ook kunnen betalen. Een goede tussenweg is door je empathisch op te stellen, terwijl je alsnog aanstuurt op het betalen van de factuur. Het is nooit een goed idee om meteen te dreigen met een deurwaarder, maar zeker nu kan het geen kwaad om eerst het gesprek aan te gaan.

Het is hoe dan ook verplicht om altijd een herinnering te sturen voordat je met gerechtelijke stappen begint. Maar misschien nog wel beter is om je klant gewoon even op te bellen. Zo behoud je jouw goede relatie en kom je erachter of het inderdaad de coronacrisis is waardoor hij of zij niet betaalt. Er kan natuurlijk ook nog een geheel andere oorzaak achter zitten, denk aan een verkeerde factuur of dienst of product. Een telefoontje geeft de mogelijkheid om samen tot een oplossing te komen. Zegt de debiteur financieel aan de grond te zitten, dan kun je eventueel een betalingsregeling treffen. Omdat het dan om kleinere bedragen gaat, is de kans groter dat er wel wordt betaald. Leg deze betalingsregeling altijd wel schriftelijk vast.

Eerste aanmaning

Is de betalingstermijn van de herinnering(en) ook verstreken, dan volgt de eerste aanmaning. Dit is de laatste mogelijkheid voor je klant om bijkomende kosten te ontlopen. Vermeld hierin wel alvast welke kosten er een volgende keer bij kunnen komen.

Hulp inschakelen

Werkten bovenstaande suggesties niet? Dan zit er weinig anders op dan hulp in te schakelen. Zelfs tijdens de coronacrisis is het je alsnog goed recht om op deze wijze je geld terug te krijgen. Dit is waarschijnlijk wel fataal voor de relatie met je klant, dus doe dit alleen als je echt geen vertrouwen meer hebt in een goede afloop.

Incassobureau

Allereerst kun je beroep doen op een incassobureau. Je hoeft daar meestal alleen voor te betalen als je klant de factuur betaalt, dus zit er geen financieel risico aan. Realiseer je wel dat een incassobureau geen dwangmiddelen in mag zetten. Wel zorgt het ‘schrikeffect’ vaak dat een klant tot betaling overgaat. Bovendien neemt het incassobureau werk voor je uit handen. Als je het vervelend vindt om zo’n bureau in deze tijd op iemand af te sturen, kun je altijd afspreken dat ze niet al te veel druk op de klant zetten.

Deurwaarder

Een deurwaarder biedt soelaas als ook de inspanningen van het incassobureau niet mocht baten. Let op: hier heb je in de meeste gevallen wel een vonnis van de rechter voor nodig. Nadat een rechter je in het gelijk stelt, kun je beslag laten leggen door een deurwaarder. Het beslag leggen kan bijvoorbeeld op loon, pensioen of uitkeringen zijn. Als dat niet genoeg geld oplevert, kan er eventueel beslag worden gelegd op huis, inboedel of bezittingen. Klinkt je dit te heftig in de oren? Je kunt er natuurlijk wat langer mee wachten, maar houd er wel rekening mee dat andere schuldeisers dit misschien niet doen. Het kan daarna nog lastiger worden om je geld te krijgen. Bovendien vraagt de overheid deurwaarders om tijdens de coronacrisis waar mogelijk op zoek te gaan naar andere oplossingen.

Voorkomen is beter dan genezen

Waarschijnlijk is het voor nu te laat, maar je kunt wellicht wel een aantal wijzigingen doorvoeren in je facturatieproces om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. En dat begint met je factuur. Hoe duidelijker je factuur, hoe beter. Laat voornamelijk goed naar voren komen wat de betaaltermijn is. Nog beter: als je factuur een betaallink heeft. Als het betalen makkelijk wordt gemaakt, zal iemand dat sneller doen. Je kunt ook eventueel met betaling vooraf werken, zeker als het om een klant gaat die wel vaker te laat de factuur voldoet.