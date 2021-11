Bouwbedrijven zien omzet in derde kwartaal 2021 met 6 procent stijgen

In het afgelopen derde kwartaal van dit jaar is de omzet in de bouw met 6,0 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit meldt het CBS donderdag.

Ruim 13 procent minder aan bouwvergunningen afgegeven

'In de hout- en bouwmaterialenindustrie was de omzetstijging 7,8 procent. In het derde kwartaal van 2021 is voor bijna 14,4 duizend te bouwen woningen een vergunning afgegeven, ruim 13 procent minder dan een jaar eerder', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Utiliteitsbouw

De omzet van bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw is met 8,5 procent gestegen. Bij gespecialiseerde bouwbedrijven was de omzetstijging met 9,9 procent nog iets hoger. De omzetten van deze bedrijven stijgen al vier kwartalen achter elkaar.

Daling omzet grond-, water- en wegenbouw

Bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw daarentegen zagen hun omzet al vier kwartalen op rij dalen. In het derde kwartaal van dit jaar daalde de omzet in deze bedrijfstak met 9,5 procent. Kleine bedrijven (tot tien werkzame personen) haalden in het derde kwartaal wel meer omzet dan een jaar eerder, bij middelgrote en grote bedrijven (vanaf tien werkzame personen) daalde de omzet met 11,4 procent. In de burgerlijke en utiliteitsbouw en de gespecialiseerde bouw steeg de omzet in het derde kwartaal zowel bij kleine bedrijven als bij middelgrote en grote bedrijven.

Aantal faillissementen gedaald

In het derde kwartaal zijn 69 faillissementen uitgesproken in de bouw. Een jaar eerder waren dat 92 faillissementen. Het aantal faillissementen in de bouw daalt al sinds juli 2020 iedere maand.