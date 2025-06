Aandeel woonlasten in inkomen in de periode 2018-2023 gedaald

De mediane woonquote, de totale woonlasten als percentage van het huishoudensinkomen, kwam in 2023 lager uit dan in 2018 voor zowel eigenaren als voor huurders. Dit meldt het CBS donderdag.

Sterkste daling bij huishoudens huurwoning woningcorporatie

Bij huishoudens in een huurwoning van een woningcorporatie was de sterkste daling te zien, van 31,0 procent in 2018 naar 25,4 procent in 2023. Maar ook voor huishoudens in een eigen woning en voor huishoudens in een huurwoning van een niet-woningcorporatie lag de mediane woonquote in 2023 lager dan in 2018. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Woonbase.

Inkomens sterker gestegen dan woonlasten

De lagere woonquote is het resultaat van het feit dat de inkomens sterker zijn gestegen tussen 2018 en 2023 dan de woonlasten. Ten opzichte van 2018 is het mediane inkomen in 2023 met 33 procent het hardst gestegen voor huurders van een niet-woningcorporatie. Voor eigenaren en huurders van een woningcorporatie was dit respectievelijk 27 en 25 procent.