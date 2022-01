Grootste prijsstijging bestaande koopwoningen in 21 jaar

Een bestaande koopwoning was in 2021 gemiddeld 15,2 procent duurder dan in 2020. Dit is de grootste prijsstijging na 2000.

De prijsindex bestaande koopwoningen steeg naar het hoogste niveau sinds de start van de meting in 1995. In Flevoland was de prijsstijging met 19,2 procent het grootst. Verder wisselden in Nederland 4 procent minder woningen van eigenaar dan in 2020. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Na een hoogtepunt in 2008 daalden de prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland. In 2013 werd het dieptepunt bereikt. Daarna zijn de prijzen gestegen en bereikte de prijsindex in 2021 het hoogste niveau sinds de meting in 1995 begon. In 2021 was een bestaande koopwoning gemiddeld 15,2 procent duurder dan een jaar eerder. Deze prijsstijging is bijna twee keer zo hoog als in 2020. Toen was een bestaande koopwoning gemiddeld 7,8 procent duurder dan een jaar eerder. Het aantal transacties bedroeg in 2021 ruim 226 duizend woningen. Dat is 4 procent minder dan een jaar eerder.

Grootste prijsstijging in Flevoland

In alle provincies waren koopwoningen vorig jaar duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging was met 19,2 procent het grootst in Flevoland. Verder varieerden de prijsstijgingen van 13,5 procent in Limburg tot 18,5 procent in Drenthe.

Van de G4 alleen Utrecht grotere prijsstijging dan gemiddeld in Nederland

Van de vier grootste steden in Nederland was alleen de prijsstijging van bestaande koopwoningen in Utrecht met 16 procent groter dan gemiddeld in Nederland. Verder lag alleen in Amsterdam het aantal woningtransacties hoger dan een jaar eerder (8,1 procent). In de andere drie grote steden en ook gemiddeld in Nederland was het aantal woningtransacties lager.

Prijsstijging en daling transacties voor alle woningtypes

In 2021 waren alle woningtypen duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging was met 16 procent het grootst bij twee-onder-één-kapwoningen. Het kleinst was de prijsstijging voor appartementen, met 13,3 procent. Verder waren er ook van alle woningtypen minder transacties dan een jaar eerder. Met 5 procent was de daling het grootst voor twee-onder-één-kapwoningen. Het aantal transacties van appartementen was bijna hetzelfde als in 2020 (-0,3 procent).