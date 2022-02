Groei internetomzet zwakt eind 2021 verder af

In het vierde kwartaal van 2021 zwakte de groei van de internetomzet van de detailhandel verder af en nam met ongeveer 3 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Sinds het begin van de coronacrisis werd flink meer omgezet door internetverkopers. De totale omzet van de detailhandel was ongeveer 6 procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2020. Deze toename valt toe te schrijven aan de non-foodsector, de omzet van de foodsector nam juist licht af. Zowel in 2020 als in 2021 kregen niet-essentiële winkels tegen het einde van het vierde kwartaal te maken met een lockdown. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de detailhandel.

De groei van de internetomzet van detaillisten was niet eerder zo laag sinds het begin van de meting in 2014. Het hoge omzetniveau dat sinds de coronacrisis werd behaald hield stand, maar webwinkels zetten niet fors meer om dan in de laatste drie maanden van 2020. In het eerste kwartaal van 2021 piekte de groei van de internetomzet nog op ongeveer 85 procent, maar na een volledig coronajaar zwakte de groei in de daaropvolgende kwartalen af.

De internetverkopen kunnen worden gesplitst in pure webwinkels en multichannelers, die zowel online als via winkels verkopen. Bij deze laatste groep detailhandelaren lag de internetomzet in het vierde kwartaal van 2021 ongeveer 2 procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2020. In dat kwartaal nam de internetomzet met bijna 70 procent toe ten opzichte van een jaar eerder, toen de coronacrisis zijn intrede nog niet had gedaan. Voor pure webwinkels was de toename in het vierde kwartaal van 2021 bijna 5 procent, een jaar eerder was dit 44 procent.