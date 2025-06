In Almere reizen mensen met een bijstandsuitkering deze zomer vier weken gratis met de bus

Voorproefje

Wethouder Micha Mos (Werk en Inkomen, Armoede en Schulden): “Met deze zomereditie van de Stadspas geven we een deel van de stad alvast een voorproefje van wat een stadspas kan betekenen. De zomereditie van de stadspas geeft mensen die het niet breed hebben de kans om zonder extra geldzorgen door Almere te reizen en zo te genieten van onze stad, ons strand en de natuur deze zomer.”

Gratis reizen

Iedereen met een bijstandsuitkering (en hun gezin, bestaande uit partner en thuiswonende kinderen tot 18 jaar) krijgt de kans om in de zomervakantie vier weken gratis en onbeperkt met de allGo bussen van Keolis te reizen in en door Almere. De reisperiode van vier weken moet aansluitend zijn, maar mag binnen de zes weken van de zomervakantie zelf gekozen worden. Vanaf het eerste moment dat er wordt ingecheckt, gaat de periode van vier weken lopen.

Een jaar gratis een Topabonnement bij de bibliotheek

De Nieuwe Bibliotheek biedt alle mensen met deze zomereditie van de Stadspas gratis een Topabonnement aan voor één jaar. Daarmee krijg je onder andere 50% korting op kaartjes voor films en activiteiten, kan je onbeperkt gebruikmaken van de computers in de bibliotheek, boetevrij boeken en e-books lenen en gratis online cursussen volgen. Het abonnement gaat in na activatie van de code.

Hulp bij aanvragen

Iedereen met een bijstandsuitkering krijgt de komende week een ansichtkaart van de gemeente thuisgestuurd met daarop de aankondiging van de Stadspas Zomereditie. Ongeveer een week later volgt een brief met de precieze instructies over hoe het reiskrediet en bibliotheekabonnement aangevraagd kunnen worden. Meer informatie en veel gestelde vragen over de Stadspas Zomereditie zijn te vinden op stadspasalmere.nl.