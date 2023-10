Meer goederen gelost in Nederlandse zeehavens

De aan- en afvoer van goederen in Nederlandse zeehavens is in 2022 - vergeleken met een jaar eerder - met 1,2 procent gestegen tot 622 miljoen ton. Er werden vooral meer goederen gelost (+ 4,6 procent); geladen goederen daalden juist (-5,8 procent). Vanuit Rusland werd veel minder aangevoerd, vanuit de Verenigde Staten juist meer. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2022 werd 433 miljoen ton aan goederen gelost in de Nederlandse zeehavens. Er werden vooral meer natte bulkgoederen (+8,8 procent) gelost, zoals gas en aardolie(-producten). Ook was er meer aanvoer van droge bulkgoederen (+4,3 procent), zoals steenkool, dan in 2021.

Aanvoer van gas uit de VS verdubbeld

De aanvoer van gas steeg met 60 procent tot 16 miljoen ton. Door de oorlog in Oekraïne moest er een alternatief komen voor Russisch gas; de aanvoer van gas vanuit de Verenigde Staten verdubbelde mede hierdoor (+98 procent).

Ook werden meer aardolie en aardolieproducten (+5,5 procent) gelost. Deze goederen kwamen vooral vaker vanuit landen in het Midden-Oosten (Irak, Saudi Arabië en Verenigde Arabische Emiraten) en Afrika (Egypte en Angola). Vanuit Rusland was bij de aanvoer van deze goederen een flinke daling te zien (-24 procent).

Meer steenkool aangevoerd, minder ertsen en containers

Van de droge bulkgoederen werd vooral meer steenkool aangevoerd, 21,2 procent meer dan een jaar eerder. Er werden daarentegen minder ertsen gelost (-10,2 procent). Vooral uit Oekraïne werden minder ertsen aangevoerd (van 1,5 miljoen ton in 2021 naar 160 duizend ton in 2022).

In 2022 werden ook minder goederen in containers gelost en geladen in de Nederlandse zeehavens. Het gewicht van goederen in aangevoerde containers daalde met ruim 7 procent, het gewicht in afgevoerde containers daalde met bijna 14 procent. Dit kwam mede doordat het containerverkeer van en naar Rusland vrijwel stilviel na de invasie in Oekraïne; inkomend en uitgaand respectievelijk -79 en -70 procent minder dan in 2021.