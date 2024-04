315 miljoen ton vervoerd via buisleidingen in 2022

Foto: Archief EHF

Den Haag In 2022 is er 315 miljoen ton aan lading vervoerd via buisleidingen onder Nederlands grondgebied. Dat is 12 miljoen ton meer dan een jaar eerder. In vergelijking met 2012 is er daarentegen 16 procent minder vervoerd. Vooral het vervoer van aardgas is in die periode afgenomen. Dat meldt het CBS op basis van een nieuwe statistiek gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met de Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN).