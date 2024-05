Inflatie daalt naar 2,7 procent in april

Consumentengoederen en -diensten waren in april 2,7 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het CBS. In maart was de inflatie 3,1 procent. De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. Het inflatiecijfer van april is hetzelfde als bij de snelle raming die op 30 april is gepubliceerd.

Prijzen verblijf in bungalowparken lager door minder vakantiedagen in april

De daling van de inflatie in april is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van een verblijf in bungalowparken. Rond feestdagen en in vakanties zijn prijzen van diensten in verband met toerisme hoger doordat er dan meer mensen op vakantie gaan. Doordat Pasen in 2024 vroeg viel en de meivakantie laat, telde april minder vakantiedagen dan vorig jaar. Daardoor waren prijzen van een verblijf in bungalowparken in april 2024 gemiddeld lager dan in april 2023. In april was een verblijf gemiddeld 5,2 procent goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar, terwijl dat in maart nog 16,0 procent duurder was dan een jaar eerder.

Nieuwe methode energieprijzen

Voor het meten en verwerken van de energieprijzen in de CPI gebruikt het CBS vanaf juni 2023 een nieuwe methode. Het CBS publiceerde op dat moment een achtergrondartikel waarin het in meer detail uitlegt wat de overstap betekent voor de CPI, de inflatie en het gebruik van de CPI voor indexeringsdoeleinden.

Inflatie eurozone stabiel

Het CBS publiceert twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in april 2,6 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In maart was de inflatie volgens de HICP 3,1 procent. De inflatie in de eurozone was in april net als in maart 2,4 procent.