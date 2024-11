UWV: krapte bestrijden door werk anders te organiseren

De spanning op de arbeidsmarkt is het afgelopen jaar iets afgenomen, maar werkgevers blijven in alle regio’s kampen met personeelstekorten. Er staan 418.900 vacatures open en sinds het 2e kwartaal van 2021 is er onafgebroken een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt. Er zijn niet genoeg mensen beschikbaar om de vraag naar personeel bij te houden. Ook in sectoren met maatschappelijk belang, zoals de zorg, het onderwijs of de technieksector, bestaan grote tekorten. Dat blijkt uit Regio in Beeld, de jaarlijkse arbeidsmarktrapportage van UWV die 35 arbeidsmarktregio’s afzonderlijk in beeld brengt. Er zijn andere oplossingen nodig om het werk toch gedaan te krijgen, zoals het werk anders organiseren.

Het aantal openstaande vacatures is hard gegroeid de laatste jaren. De groei was in regio’s als Rijk van Nijmegen, West-Brabant, Regio Zwolle en Zuid-Holland Centraal het grootst. De beroepsbevolking groeide echter minder hard. In regio’s als Zuid- en Midden-Limburg, Zeeland en Achterhoek was de toename met minder dan 5% minimaal. Suzanne IJzerman, arbeidsmarktadviseur UWV: “Er zijn dus niet genoeg mensen om de vraag naar personeel bij te houden. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2024 stonden er ruim 400.000 vacatures open. De Spanningsindicator wijst nog altijd op een krappe arbeidsmarkt.”

Sectoren met een grote personeelsvraag

Hoewel de spanning op de arbeidsmarkt iets lager is dan vorig jaar, betekent dat nog geen einde aan de krapte. IJzerman: “Personeel in sectoren met maatschappelijk belang, zoals de zorg en het onderwijs of de technieksector blijft schaars. Ook als de economie niet of minder groeit. Voor verduurzaming zijn onder andere veel technici en ICT’ers nodig.”

Aandeel werkenden sterk gestegen

Onze arbeidsparticipatie behoort tot de hoogste van Europa. De arbeidsparticipatie steeg landelijk van 69,1% in 2018 naar 73,1% in 2023. In Midden-Utrecht, Amersfoort, Holland Rijnland en Regio Zwolle is de arbeidsparticipatie met 75,5% of hoger het hoogst. IJzerman: “Tegelijkertijd zijn er nog altijd mensen die willen werken, maar dat nu nog niet doen. Daarom willen we meer mensen laten meedoen. Daarnaast zijn er andere oplossingen nodig om het werk gedaan te krijgen.”

Werk anders organiseren

Veel werkgevers kampen met personeelstekorten. Er is veel werk te doen, maar er is vaak te weinig personeel. Door het werk anders te organiseren kan het werk alsnog worden gedaan, zonder nieuw personeel te werven. Dit kan bijvoorbeeld door:

• Het inzetten van technologie.

• Het efficiënter inrichten van het werkproces.

• Het aanbieden van scholing.

• Het creëren van combinatiebanen.

• Te kijken of medewerkers meer uren kunnen of willen werken.

Creatieve oplossing voor seizoensgebonden probleem

Donker Groen is een duurzaam hoveniersbedrijf dat door heel Nederland de groene buitenruimtes realiseert en beheert voor onder andere voor gemeenten, bedrijven en zorg- en onderwijsinstellingen. Ze hebben voornamelijk van april tot november veel werk. Voor de Kunstijsbaan Breda van Optisport is het precies andersom: alleen in de winter wordt er gewerkt om de ijsbaan met ijsmachines te egaliseren, reinigen en onderhouden. Beide bedrijven stonden dus voor eenzelfde soort uitdaging: hoe zorg je ervoor dat werknemers het hele jaar door aan het werk kunnen blijven, omdat ze anders wellicht vertrekken? UWV zag de gelijkenissen in de werkzaamheden en bracht de bedrijven in 2022 met elkaar in contact. Zo ontstond het idee om personeel van Donker Groen in de winter te detacheren naar Optisport. Hiermee kunnen ze hun medewerkers het hele jaar door werkzekerheid kunnen bieden, wat helpt om goede krachten te behouden.



Ook het binden en boeien van personeel is belangrijk om de arbeidsproductiviteit op niveau te houden. IJzerman: “Tevreden werknemers zijn goede ambassadeurs voor de organisatie. Het binden en boeien van werknemers kan bijvoorbeeld door aandacht te geven aan aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, het bieden van carrièreperspectief en een goed doordacht onboardingstraject.”