'Lagere leeftijdsgrens voor IVF-behandeling'

Het onderzoek is gedaan in het kader van het tv-programma ' Hoe bevalt Nederland' met Ria Bremer. Het is nu mogelijk om als vrouw tot je 50ste een IVF-behandeling te laten doen. Slechts 12 procent vindt 50 jaar een goede leeftijd om nog een kind te krijgen via een reageerbuisbevruchting. Tachtig procent van de deelneemsters vindt dit te oud. Bijna de helft (47%) vindt dat 45 jaar de wettelijke grens zou moeten zijn en een derde (30%) wil liever een grens van 40 jaar. De vrouwen die zijn ondervraagd, willen zwanger worden, zijn nu zwanger, of hebben in de afgelopen 2 jaar een kind gekregen. Dit meldt EenVandaag woensdag.

De deelneemsters vinden dat vrouwen kinderen moeten kunnen krijgen zoland ze biologisch gezien vruchtbaar zijn, want dan is het lichaam er het meest geschikt voor en zijn er minder risico’s voor moeder en kind. Kinderen krijgen moet je niet uitstellen, zo zeggen veel vrouwen, want IVF is wel een dure methode. Die moet vooral beschikbaar zijn voor stellen met serieuze vruchtbaarheidsproblemen.