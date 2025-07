Bijna 75% van de Nederlanders stapt niet over van internetprovider door angst voor 'gedoe'

Slechts één op de vier Nederlanders is de afgelopen drie jaar overgestapt naar een andere internetprovider. De rest, bijna driekwart, blijft waar ze zitten. Dit is vooral omdat ze bang zijn dat overstappen veel tijd en gedoe kost. Dat blijkt uit onderzoek van Overstappen.nl. Van de ondervraagden gaf 74,4% aan niet te zijn overgestapt. Slechts 5,5% wisselde meer dan eens van provider.

Angst voor gedoe weerhoudt veel mensen van overstappen

De meest genoemde reden om niet over te stappen is duidelijk: “Het kost teveel tijd en moeite”, aldus 53,5% van de niet-overstappers. Ook de angst voor tijdelijke internetuitval (18,8%), onverwachte kosten (31,1%) en slechter internet en slechtere service (40,3%) spelen een grote rol. Jean-Paul Würsten, telecomexpert bij Overstappen.nl, legt uit waar deze angst vandaan komt:

“Consumenten onderschatten vaak hoe eenvoudig overstappen inmiddels kan zijn. Providers doen steeds meer om de drempel weg te nemen, maar consumenten zijn hier nog niet genoeg van op de hoogte. Als mensen denken dat ze een dag zonder internet komen te zitten of opnieuw met de klantenservice moeten bellen, blijven ze liever waar ze zitten.”

Zorgen zijn vaak groter dan de werkelijkheid

Toch zijn veel van deze zorgen in de praktijk ongegrond. Overstappen van internetprovider verloopt tegenwoordig in de meeste gevallen vlot en zonder grote problemen. Bij een overstap wordt er vaak een overstapservice aangeboden, waardoor klanten geen moment zonder internet hoeven te zitten. Ook kan er vaak gekozen worden voor gratis hulp of een monteur. Komt er geen monteur, dan krijgen klanten een installatiepakket met duidelijke instructies. “De sector heeft dus al stappen gezet om het overstappen zo eenvoudig mogelijk te maken,” zegt Würsten. “Maar zolang consumenten dat niet weten of er niet op vertrouwen, blijven ze in hun huidige contract hangen.”

Lage overstapcijfers kosten huishoudens honderden euro’s

Hoewel overstappen financieel voordeel kan opleveren, laat het merendeel dit dus liggen. Uit berekening van ACM blijkt dat huishoudens gemiddeld tot € 250,- per jaar kunnen besparen door over te stappen van internetprovider.