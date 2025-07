Internationale operatie tegen hackgroep NoName057(16) die sympathiseert met Rusland

Tussen 14 en 17 juli 2025 heeft een samenwerkingsverband van verschillende internationale autoriteiten een gecoördineerde actie uitgevoerd tegen de DDoS-groep NoName057(16) en zijn aanhangers. 'Het resultaat is dat er onder andere meer dan honderd servers waarmee de groep DDoS aanvallen uitvoerde offline zijn gehaald', zo meldt de politie woensdag.

Internationale samenwerking

Autoriteiten uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Litouwen, Polen, Spanje, Tsjechië, de Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland en Nederland, met ondersteuning van Europol en Eurojust, hebben samengewerkt en gelijktijdig actie ondernomen tegen de infrastructuur en personen uit de DDoS-groep. Dit heeft geleid tot het offline halen van een netwerk bestaande uit meer dan honderd computersystemen over de gehele wereld en daarbij de centrale serverinfrastructuur waarvan de groep gebruik maakte.

1.000 aanhangers van de groep aangeschreven

Ook zijn er in andere landen 24 huiszoekingen gedaan door de lokale autoriteiten, waarbij er twee verdachten zijn aangehouden door Frankrijk en Spanje. Daar bovenop zijn er ongeveer 1.000 aanhangers van de groep aangeschreven en hebben Duitsland, Spanje en Frankrijk arrestatiebevelen uitgevaardigd voor acht personen.

Nederland

De Nederlandse politie en Openbaar Ministerie hebben bijgedragen aan dit internationale onderzoek. Cyberspecialisten van de politie hebben in samenwerking met internationale partners verschillende systemen en servers van de infrastructuur waarop "NoName057(16)" actief is weten te ontmantelen.

NAVO-top

De DDoS-groep "NoName057(16)" en zijn aanhangers hebben verschillende malen cyberaanvallen uitgevoerd op Nederlandse websites. Doelwitten van DDoS aanvallen waren bedrijven en instanties in zowel het publieke als private domein. Zo zijn er bijvoorbeeld tijdens de recente NAVO-top verschillende aanvallen uitgevoerd.

NoName057(16)

De groep NoName057(16) is een zogenaamde hacktivistische groep die publiekelijk steun heeft uitgesproken voor de Russische overheid en de oorlog tegen Oekraïne. In deze context heeft de groep verschillende DDoS aanvallen uitgevoerd. Bijvoorbeeld in de richting van Oekraïne, maar ook andere landen, voornamelijk leden van het NAVO-bondgenootschap, zijn doelwit geweest van dergelijke aanvallen.