Deel zonnepanelen bij Schiphol moet van rechter weg

De eigenaar van zonnepark De Groene Energie Corridor in Haarlemmermeer moet ruim 78.000 zonnepanelen verwijderen die overlast veroorzaken voor piloten. Dat beslist de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland in het kort geding dat Schiphol en KLM hebben aangespannen.

Schittering

De eigenaar van het zonnepark heeft in Haarlemmermeer vier velden met in totaal bijna 230.000 zonnepanelen. Het zonnepark ligt direct onder de aanvliegroutes van de Polderbaan en de Zwanenburgbaan van Schiphol. De gemeente heeft destijds een omgevingsvergunning verstrekt voor de aanleg van het zonnepark. Vlak na de aanleg van het zonnepark meldden piloten dat zij bij het naderen van Schiphol ernstige hinder ondervinden van de schitteringen van de zonnepanelen.

'Onveilige situatie'

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de hinderlijke schittering zich op bepaalde tijdstippen gedurende een aantal maanden per jaar kan voordoen. Schiphol vindt dat sprake is van een onveilige situatie en wil daarom dat het zonnepark wordt verwijderd. De eigenaar van het zonnepark vindt dat zij niet onrechtmatig handelt tegenover Schiphol, omdat (nog) niet vast staat dat het zonnepark leidt tot gevaarlijke situaties. Bovendien stelt de eigenaar dat het zonnepark is gerealiseerd volgens de vergunningsvoorwaarden en na uitgebreid onderzoek van onafhankelijke deskundigen.

Beslissing van de rechtbank

De voorzieningenrechter oordeelt dat de eigenaar van het zonnepark er niet zonder meer op mocht vertrouwen dat zij tegenover Schiphol rechtmatig handelde door zich aan de vergunning te houden. Volgens de voorzieningenrechter heeft de eigenaar een situatie in het leven geroepen die een ernstig gevaar voor de vliegveiligheid veroorzaakt en een aanzienlijk risico op zeer ernstige ongevallen meebrengt. Daarom moet zij maatregelen treffen. Door geen maatregelen te nemen om de schitteringen van het zonnepark weg te nemen of te beperken handelt de eigenaar in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid en dus onrechtmatig tegenover Schiphol.

Twee velden

De voorzieningenrechter komt op basis van de verschillende onderzoeken tot de conclusie dat de hinderlijke schittering voornamelijk wordt veroorzaakt door twee velden en verplicht de eigenaar de in totaal ruim 78.000 panelen van deze velden te verwijderen; de helft voor 1 september en de andere helft voor 15 oktober 2025.