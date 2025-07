Vriendschap en liefde bloeien op tijdens de Vierdaagsefeesten

Vrienden voor het leven, nieuwe dansmaatjes of zelfs een liefde: de Vierdaagsefeesten zijn niet alleen een feest voor muziek en cultuur, maar ook dé plek waar mensen elkaar écht ontmoeten. Vooral dit jaar is dat goed te merken: via social media stromen de oproepjes binnen van bezoekers die iemand zoeken die ze ‘gisteravond nog even spraken bij de bar’ of ‘één dansje deden op de Waalkade’.

Voor de vierde keer op rij is het Talk to me-bandje terug: wie zijn polsbandje binnenstebuiten draagt, laat zien open te staan voor contact. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe vriend(in), een festivalbuddy, een diepe conversatie of misschien een vlammetje, het bandje breekt het ijs.

Nieuw dit jaar is de uitbreiding van de Talk to me-campagne met speciale sociale trefpunten in de binnenstad. Elke ochtend vraagt het Instagramkanaal van de Vierdaagsefeesten bezoekers of zij iemand terug proberen te vinden die ze de avond ervoor hebben ontmoet, maar van wie ze bijvoorbeeld net het telefoonnummer vergaten te vragen. Of bijvoorbeeld of bezoekers op zoek zijn naar een nieuw feestmaatje. Door te reageren op de vraagsticker kunnen bezoekers een oproep insturen, waarmee de organisatie helpt verbindingen opnieuw tot stand te brengen.

Die ontmoetingen kunnen plaatsvinden bij één van de drie sociale trefpunten in de stad. Deze speciaal gemarkeerde locaties zijn herkenbaar aan een tekstwolk met de teksten ‘Vind mij hier’ en ‘Sociaal trefpunt’. Ze maken het makkelijker om elkaar te ontmoeten of om elkaar terug te vinden.

“We krijgen dagelijks berichtjes van bezoekers die iemand kwijt zijn die ze spraken of met wie ze het nét even te gezellig hadden, maar geen nummers hebben uitgewisseld,” vertelt de organisatie. “Soms is het serieus, soms hilarisch. Van ‘wie is die jongen in dat zwarte shirt bij Matrixx Live aan de Kade’ tot ‘Ik zoek een knappe militair!!!’.”

“Door oproepen in te dienen via onze kanalen, en doordat wij een aantal daarvan uitlichten, kunnen bezoekers elkaar terugvinden en opnieuw afspreken bij de sociale trefpunten.”

Tijdens de Vierdaagsefeesten is er volop ruimte voor ontmoeting. De Vierdaagsefeesten bieden met 1,5 miljoen bezoekers niet alleen een podium voor muziek en cultuur, maar ook voor verbinding en samenzijn.

Tips om ontmoeting te stimuleren tijdens de Vierdaagsefeesten:

• Draag het polsbandje binnenstebuiten met de tekst Talk to me, verkrijgbaar via vierdaagsefeesten.nl/shop.

• Bezoek programma’s die ontmoeting bevorderen, zoals Bloemerbingo bij Park Kronenburg, Strand-up Comedy bij Stadseiland Stek, Salsa bij Playa Waalzicht, Kultureel Kafé bij Kelfkensbos Festival of de Pim Pam Pubquiz XXL bij Van Ouds.

• Deel een oproep via het Instagramverhaal van Vierdaagsefeesten en laat de organisatie helpen bij het vinden van die ene persoon.

• Ontstaat er spontaan contact bij een optreden, de bar of in de wachtrij? Een omgedraaid Talk to me-bandje is het perfecte excuus voor een praatje.

Vierdaagsefeesten 2025: Let’s Celebrate!

Van 12 t/m 18 juli 2025 is het centrum van Nijmegen het grootste vrij toegankelijke stadsfestival van Nederland. Met ruim 45+ aan podia en meer dan 1300+ artiesten is het een feest voor iedereen.

Voor wie écht voorbereid wil zijn: haal je polsbandje via vierdaagsefeesten.nl/shop voor 12,- en loop de hele week gratis door bij alle toiletvoorzieningen en krijg toegang tot exclusief polsbandjesprogramma.